Adriel Favela estrenó su nuevo material discográfico.

Desde hace varios años, unos de los cantantes más famosos dentro del regional mexicano es Adriel Favela, quien por medio de sus canciones se ha ganado un lugar entre los mejores intérpretes del momento.

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El joven originario de Sinaloa siempre ha luchado por tener un lugar dentro de los mejores exponentes de la música mexicana, por eso en este momento se encuentra a punto de lanzar su primer álbum EP, llamado ‘Solo muere si se olvida’.

¿Cuál es tema principal del nuevo material de Adriel Favela?

Este viernes 28 de abril, Adriel Favela se encuentra de manteles largos, pues está estrenando su primer álbum EP en el género de mariachi. El nuevo material discográfico del cantante tiene como principal tema ‘Buscando el olvido’.

La producción de ‘Solo muere si se olvida' estuvo a cargo del joven cantante, tarea en la que fue acompañado por Daniel Valenzuela y David Valenzuela.

Sin duda, uno de los puntos más importantes de su nuevo material fue la colaboración de Kiko Cibrián en la dirección vocal, el músico, compositor y arreglista quien ha sido parte fundamental en algunos temas de Luis Miguel.

En el nuevo disco de Adriel Favela, el cantante va a tener varias colaboraciones, en las que vamos a poder escuchar las voces de Kurt, el cantante de Flamenco Ismael de la Rosa y Yerai.

¿Quién es Adriel Favela?

El cantante tuvo que dejar su tierra muy pequeño para irse a vivir a Estados Unidos, pero su gusto por la música nunca se fue. Desde niño aprendió a tocar el piano, la batería y el acordeón, pero sus primeras presentaciones llegaron hasta su adolescencia.

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El talento que tenía desde su corta edad era sorprendente, luego de cargar sus primeros videos cantando a la plataforma de YouTube, hasta que logró lanzar su primer material.

