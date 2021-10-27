Alfredo Adame acusa a Diana Golden de buscar su dinero para sus vicios.

Alfredo Adame confirma que fue sentenciado por su expareja.

Alfredo Adame confirma lo dicho hace unos días a Ventaneando por el abogado de Diana Golden, sobre que un juez le ordenó pagar a la actriz 28 mil pesos, pero niega que haya sido por causarle daño moral al tacharla públicamente de “alcohólica” y “adicta”.

Está la sentencia, pero fíjate cómo dieron la sentencia. No dicen ‘le tiene que pedir una disculpa’ y no dicen ‘dijo esto o el otro’, lo único que dicen es ‘el señor Adame tiene que presentar en el mismo programa de televisión, donde salieron las entrevistas, esta sentencia donde se le condena a pagar 28 mil pesos’

No me condenan por daño moral o por grosero, no sé en qué le cause daño moral porque esa mujer hace diez o 15 años que no tiene trabajo. Ella dijo que yo le hice perder dinero porque perdió películas, telenovelas y programas…

Pero, ¿es verdad que Alfredo Adame no tiene dinero para pagar lo ordenado por el juez y que por ello ya le embargaron sus cuentas bancarias?

Mis cuentas bancarias... las únicas que tenía, las embargaron en el divorcio de Mary Paz Banquells porque ahorita está pendiente la pensión y repartición de bienes

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Alfredo Adame se rehúsa a darle pensión a su hijo Sebastián

Alfredo Adame aseguró que su hijo Sebastián es un adulto y no merece una pensión; además el artista confirmó que fue vetado de la televisora de San Ángel.

Sebastián ya cumplió 22 años y ya no tiene derecho a una pensión. Mi abogado me dijo ‘¿Sabes qué? No le pagues’. No tengo trabajo desde hace cinco años, la televisora de San Ángel me vetó y me boletinó con todas las televisoras por el asunto de la conductora de la mañana

No hay repartición de bienes porque yo me casé por bienes separados y la pensión no se dio. La pensión era para Sebastián Adame Banquells, pero no se dio porque no tengo trabajo

El conductor de televisión aseguró que llegó a un acuerdo con el juez que le ordenó pagar 28 mil pesos.

Dejé de ganar dinero y le dije al juez ‘oiga, usted me está poniendo a pagar 28 mil pesos, pero yo no tengo dinero, no tengo trabajo y soy un pobre hombre’. Llegamos a un arreglo para darle paguitos; lo último que supe es que la muerta de hambre recogió sus 5 mil pesos

Di instrucciones a Claudia Obregón, quien maneja los contratos. Le dije: ‘Claudia, te va a llegar del juzgado lo de Diana Golden, entonces que le den 20 mil pesos’. Ya le di 5 mil, más 20 mil, pues ya son 25 mil pesos. Nada más le debo 3 mil pesos y ya queda pagado todo el rollo

“Yo creo que sí le ha de urgir para comprar su motita o su Tonayán”, concluyó Alfredo Adame en exclusiva a Ventaneando.

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