Así fue la conferencia de prensa por el caso de Alec Baldwin.

A seis días del trágico incidente ocurrido en el set de filmación de la película Rust en Santa Fe, Nuevo México, donde Alec Baldwin disparó un arma que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins, no hay cargos criminales en contra de ninguno de los involucrados, en este caso el propio Baldwin, la armera Hanna Reed Gutiérrez y el asistente de dirección David Halls.

El sheriff de Santa Fe, Nuevo México, Adán Mendoza, ofreció esta mañana una esperada rueda de prensa en la que dijo:

Quiero asegurarles a las víctimas, a sus familias y al público que estamos haciendo una investigación objetiva. En referencia a los cargos criminales, es muy pronto ahora en la investigación, la investigación continuará

Y si la oficina del sheriff determina durante nuestra investigación, que ocurrió un crimen y que existe una causa probable, se hará el arresto o los arrestos y se presentarán cargos

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Investigan a las personas que tuvieron contacto con el arma que disparó Alec

El oficial descubrió el estatus de las investigaciones y confirmó que se centran en quienes tuvieron contacto con el arma, además de que la sospecha principal es que la bala en cuestión era real.

Se determinó que el actor y productor Alec Baldwin fue quien disparó el arma e identificamos a otras dos personas que manipularon el arma cargada antes de que Baldwin disparara. Estas dos personas son la armera Hannah Reed Gutiérrez y el asistente de dirección David Halls; estas tres personas han sido cooperativas en la investigación y ya han dado su declaración

El proyectil que fue disparado se recuperó del hombro del señor Souza por el personal médico en donde lo trataron y se entregó a la oficina del sheriff como evidencia

Adán Mendoza reveló que todos los objetos encontrados serán enviados al FBI.

Por lo pronto, se sabe que la productora de la cinta ha contratado una firma de abogados para realizar su propia investigación.

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