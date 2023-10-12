Adua Basteri, tía de Luis Miguel, niega que Honorina Montes es Marcela Basteri

La versión de que Marcela Basteri, madre de Luis Miguel ,está viva y que se trata de la indigente Honorina Montes, ha crecido desde 2018, gracias a un programa de televisión argentino que la ha alimentado, secundado por las primas del cantante, Ada, Flavia e Ivana Basteri, quienes hace unos días consiguieron que un tribunal de Buenos Aires, autorizara una prueba de ADN con la que buscan probar de una vez por todas su hipótesis.

Y aunque aseguran que una de las razones por las que se han empeñado en el tema, es porque Adua Basteri, tía de Luis Miguel, despeje la incógnita con la que ha vivido desde 1986, cuando desapareció Marcela, he aquí el lapidario mensaje que la propia señora les envió en una entrevista exclusiva concedida a Ventaneando, en 2021.

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Esa señora que está ahí, para mí no es mi sobrina. Escucha, Sergio Ferruccio, Ida, Lori, Angelo conocían a Marcela. A la hija de Angelo y a la de Ida y Ferruccio les contaron, pero ninguna vio a Marcela, la vio Sonia…Sonia que aún vive en Argentina. Nunca, nunca vieron a Marcela ¿entonces qué diablos están haciendo estas chicas ahí?

Nada, levanté los brazos y dije ¿cómo van a creer que es Marcela? Mi sobrina es larga de aquí, tiene una mandíbula pronunciada y fuerte, su sonrisa era exquisita, los rasgos del rostro, de todo. No, no, nunca. Mi hija hablaba con ellos. Lo que le he dicho es que: dejen de buscarla, porque ni siquiera conocen a Marcela, no la han visto, así que no la busquen, no hurguen

¿Qué dice la prima de Marcela Basteri?

Por otra parte, Sonia Basteri, prima de Marcela, también rompió el silencio en 2018, a través de este programa y así se expresó sobre la sospecha que ha escalado, al grado de desestimar el pasaporte español de Honorina Montes y de someterla a un examen genético.

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