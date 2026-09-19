⁠App para votar este fin de semana del sábado 19 al domingo 20 de septiembre de 2026 en La Granja VIP Segunda temporada

Este fin de semana los fans de La Segunda Temporada de La Graja VIP, tendrán la oportunidad de apoyar a su Granjero favorito, pues este sábado 19 y domingo 20 de septiembre del 2026. Si quieres participar para darle una oportunidad a tu granjero favorito, aquí te contamos todo lo que debes saber para dar tu voto por la app oficial, nuestro sitio web o cualquiera de los banners activos durante la transmisión.

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¿Cómo votar desde la App EN VIVO de TV Azteca para apoyar a tu granjero favorito?

Para poder votar y apoyar a tu Granjero Favorito, es necesario que descargues la App en VIVO de TV Azteca, la cual está disponible tanto para usuarios de Android como de iOS. Recuerda que, una vez dentro, contarás con 10 votos para repartir entre tus Granjeros favoritos y así otorgarle una oportunidad más de permanecer dentro de la Segunda Temporada de La Granja VIP.



Descarga la aplicación

En primer lugar, deberás instalar la app oficial de TV Azteca en VIVO, la cual se encuentra de manera gratuita tanto en App Store para iOS como en la Play Store para Android. Toma en cuenta que también puedes acceder escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Azteca UNO durante las transmisiones en vivo.



Ubica la sección del programa

Una vez instalada la aplicación, acepta los términos y condiciones e ingresa al apartado de La Granja VIP, recuerda que debes estar al pendiente de la apertura y cierre de las votaciones.



Distribuye tus votos

Una vez dentro de la sección, debes seleccionar a tu Granjero favorito y o favoritos y distribuir algunos de tus 10 votos diarios.

Recuerda que también puedes seguir toda la contienda y el chisme de La segunda Temporada de La Granaja VIP, por Azteca UNO y todas nuestras redes sociales y plataformas digitales oficiales.