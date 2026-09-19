Manelyk señala a Ivonne Montero como su próximo objetivo en La Granja VIP: ¿Qué ocurrió?

Manelyk González continua haciendo su juego dentro de La Granja VIP Segunda Temporada, pero durante el transcurso de los días su perspectiva hacia ciertos granjeros comenzó a cambiar paulatinamente. Una de ellas es Ivonne Montero, quien sería el próximo objetivo de la influencer pensando en la tercera semana del reality.

Manelyk no ha tenido cruces explosivos con Ivonne, pero la actitud de esta dentro de la granja habría colmado la paciencia de “La Reina de los Reality Shows”. Actualmente, Montero se desempeña como peona en esta segunda semana, pero su labor fuera del edificio principal no sería eficiente de acuerdo a la creadora de contenido.

Manelyk coloca a Ivonne Montero como su próximo objetivo

Mientras lavaba los trastes, Manelyk González soltó: “Ojalá hoy fuera día de nominación”. A lo que los granjeros presentes en la cocina le consultaron sobre a quién nominaría y su respuesta fue contundente: “A Ivonne (Montero)”.

Azalia Ojeda, quien se encontraba en el sitio, le preguntó por qué lo haría a lo que Mane contestó: “Pues porque sí. Porque me está cayendo mal”. Esta postura de la creadora de contenido surgió a raíz de las recientes actitudes que ha tenido Montero en su labor como peona dentro de la granja.

Manelyk cree que el trabajo de Ivonne es ineficiente

Pascal explicó durante el mediodía que fueron advertidos por el trabajo que se realizó durante la mañana en el sector de las vacas. “En la mañana no acabaron bien de quitar la paja y lo hicieron medio a la prisa y quedó mal todo. Hay que cambiar todo”. Posteriormente, Kunno reveló que fue Ivonne quien le dijo que estaría a cargo de las vacas.

Allí fue cuando Manelyk explotó: “Es lo que les digo. Hacen las cosas a medias y no se ponen con un animal bien y después hay que volver a hacer todo”. Sin embargo, no todo terminó allí, ya que Fernando Lozada le consultó a Mane qué había sucedido.

Ivonne Montero|ESPECIAL

“Pascal vino a decir que estaba mal todo lo de las vacas, pero ella quiere hacerlo todo y ahorita que llegó al lugar de las vacas le digo: ‘¿las vas a ordeñar?’, sí me dijo”. Luego comentó que Ivonne se quejó de las camas y la criticó por solo tomar tareas no tan demandantes pese a ser peona.

Una rivalidad que comienza a crecer con el paso de los días y que seguramente dé mucho más de qué hablar durante el transcurso de la siguiente semana.