Niurka pierde soldados y granjero rechaza unirse a su grupo: “No pienso hacer alianza con ella”

En este inicio del reality nos encontramos con dos bandos muy marcados: el equipo de Manelyk González y el equipo de Niurka Marcos. La rivalidad entre ambas celebridades tiene su origen más allá de La Granja VIP y esto se hizo notar dentro del programa. Las dos están tratando de armar un grupo sólido, pero la vedette ha tenido ciertas dificultades en esta segunda semana.

Prácticamente todos sus aliados se encuentran en la tabla de nominados: Carlos Trejo, María Karunna, Mónica Escobedo, Kevyn Contreras “Bicolor” y ella misma. Esto habla un poco del juego que han tenido durante el transcurso de la segunda semana, donde el equipo de Manelyk salió ileso. Ahora, una granjera que aún no tiene un bando definido rechazó su propuesta.

Ivonne Montero rechaza unirse a Niurka

Ivonne Montero se encontraba realizando tareas de peón en las afueras del edificio principal junto con Mónica Escobedo, quien alentó a la actriz de unirse al bando de Niurka debido a que ninguno de los granjeros que pertenecen al grupo de Manelyk se encuentra en la tabla de nominados pensando en el próximo domingo.

Ivonne Montero y su plática con Mónica Escobedo|La Granja VIP

Sin embargo, Ivonne prefirió mantenerse alejada de ambos grupos. “Yo no tengo nada con ellos, nada. Nada como tirar la nominación a este o a este". Moni intentó convencer a la actriz diciéndole que es “tirar o que te tiren”, pero no obtuvo éxito. Montero afirmó estar tranquila y cree que no es necesario formar una alianza en estos momentos.

“No pienso hacer alianzas. No tengo tema con nada”, y luego confesó que no se uniría al grupo de la vedette: “Tampoco voy a juntarme con Niurka. No voy a hacer alianza con ella en la vida”, sentenció.

El grupo de Niurka se debilita

Además de no poder contar con Ivonne, el grupo de Niurka se debilita cada vez más. La propia Mónica Escobedo reveló que su bando ya no tolera a Carlos Trejo debido a sus actitudes recientes.

En una charla con Julio Camejo, la comediante explicó por qué su grupo ya no soporta al “Cazafantasmas”. “Trata muy feo a Kevyn, está como maestro de orquestas”, explicó dejando en claro que no suele aportar mucho a la granja a pesar de que da muchas órdenes al resto.