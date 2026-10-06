Cuál es la planta que es ideal para espacios pequeños y llena de aroma el jardín

Para todos aquellos amantes de la jardinería, tienen que saber que hay ciertas plantas que tienen características particulares y que embellecerán cualquier espacio del lugar, teniendo en cuenta sus formas. Y es que así como están aquellas plantas de exterior que se colocan enel jardín, las plantas de interior se han popularizado bastante porque embellecen cualquier espacio, absorben toxinas y tienen propiedades espirituales. En este caso, los jardineros revelaron cuál es la planta que es perfecta para espacios pequeños y llena de aroma el jardín.

Bluey | El juego del paquete

Con el cambio de estación, hay personas que van a embellecer el jardín, teniendo en cuenta que hay muchas plantas que aportarán un estilo diferente, le aportarán belleza con sus flores, con su aroma y que no requieren de muchos cuidados para poder florecer. A su vez, decorar el espacio es fundamental porque permitirá aprovechar la paleta de colores cálidos de la temporada, proteger el suelo del frío, entre otros.

Por otro lado, durante esta temporada es momento de realizar diversos cambios en el jardín, y estas plantas se convierten en las grandes protagonistas gracias a los colores y a sus texturas; y es muy elegida porque aportará no sólo belleza sino que perfumará cualquier ambiente. En este caso, te vamos a compartir cuál es la especie que tendrás que sembrar durante el mes de octubre y así lo revelaron los jardineros.

Cuál es la planta que es ideal para espacios pequeños

La planta que deberás colocar en tu jardín para llenar de aroma el jardín, según jardineros, es el Jacinto oriental y que desarrolla tallos erguidos por numerosas flores pequeñas, que se agruparán formando las características espigas. A su vez, se pueden encontrar ejemplares en distintos tonos, entre ellos, violeta rosa, blanco y amarillo.

Qué características tiene esta planta para el jardín

Por otro lado, el Jacinto oriental es que tiene un aroma dulce y potente, y es que esta fragancia proviene de distintos compuestos orgánicos volátiles liberados por las flores y se percibe con mucha intensidad cuando las temperaturas son más frescas. La fragancia también explica porqué es una gran alternativa para tener en macetas o cerca de la ventana.