¿Ya te cayó el aguinaldo? Estos son los mejores memes en redes sociales

El aguinaldo es una prestación laboral muy esperada por todos los trabajadores en México. Se trata de un pago anual que se recibe como una especie de bonificación por el tiempo trabajado en una empresa. Es una tradición arraigada en nuestro país y es motivo de alegría y celebración para muchos.

El aguinaldo es una suma de dinero adicional al salario mensual y su monto depende de diversos factores, como el tiempo trabajado y el salario percibido. En muchos casos, el aguinaldo equivale a al menos 15 días de salario, aunque algunas empresas pueden otorgar un monto mayor.

La fecha límite para que las empresas depositen el aguinaldo es el 20 de diciembre. Sin embargo, algunas empresas suelen adelantar el pago para que los trabajadores puedan disfrutar de este dinero durante las fiestas navideñas. Es importante recordar que el aguinaldo es un derecho laboral y que todas las empresas están obligadas a pagarlo.

Los mejores memes en redes sociales acerca de la llegada del aguinaldo 2023

Como era de esperar, las redes sociales se han llenado de memes relacionados con la llegada del aguinaldo. Los usuarios han encontrado en el humor una forma de expresar su emoción y expectativa por recibir este dinero extra. Aquí te presento algunos de los memes más populares:

Mi amiga cuando cobre el aguinaldo...💸 pic.twitter.com/WjOKfmqRIi — 🌸💕✨ (@Nicottina_DN) November 15, 2023

"Calma, aguanta, ya casi llega el aguinaldo". pic.twitter.com/CW4VIK6ud8 — Gεяαl (@blueberry_piee_) November 15, 2023

Este ya cobró su aguinaldo… pic.twitter.com/wY9j8q6cbw — 𝕰𝖑 𝕷𝖎𝖈𝖊𝖓𝖈𝖎𝖆𝖔 ҽɳ Cαɳƚιɳαʂ  (@JuHan_Solo) November 15, 2023

“El que no baila no tiene aguinaldo”

Yo al segundo : pic.twitter.com/DqW5kD0jxG — ¯\_(ツ)_/¯ (@am0r_amarillo) November 11, 2023

Cuando te acordás que estás en diciembre y que con el aguinaldo vas a tener que pagar todas las calesitas que venís remando desde junio: pic.twitter.com/7UBY3Rilpk — El Ruso Zangief (@ZangiefDelCSKA) December 4, 2023

Yo en Fortis después de cobrar el aguinaldo pic.twitter.com/gxuM5bHuIv — Bandi (@Bandiee) November 29, 2023

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Estos son solo algunos ejemplos de los memes que circulan en las redes sociales en esta época del año. Sin duda, el aguinaldo es un tema que genera muchas emociones y los memes son una forma divertida de compartirlas.

En resumen, el aguinaldo es una prestación laboral muy esperada en México. Los trabajadores tienen derecho a recibirlo antes del 20 de diciembre y su llegada (o no llegada) ha dado lugar a una serie de memes en las redes sociales. ¡Espero que tu aguinaldo ya haya caído y que puedas disfrutar de estas fiestas con un poco de dinero extra en el bolsillo!