Así puedes ahorrar luz durante la temporada de frío y pagar menos en tu recibo

Con la llegada de la temporada de frío, muchos hogares experimentan un aumento en el consumo de electricidad, ya sea por el uso constante de calefactores, sistemas de calefacción eléctrica o simplemente por la necesidad de una mayor iluminación durante las largas noches invernales.

Sin embargo, es posible mantener el calor, sin que la factura de luz se dispare. Aquí te presentamos algunas estrategias prácticas para ahorrar luz y reducir los costos durante los meses de más frío.

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¿Cómo ahorrar luz durante temporada de frío?

Aprovecha la luz natural:

Durante el invierno, los días son más cortos, pero aún así puedes aprovechar al máximo la luz natural. Abre cortinas y persianas durante el día, para permitir que la luz del Sol ilumine tu hogar. Esto no solo te brindará una iluminación natural, sino que también contribuirá a mantener el ambiente cálido, sin necesidad de encender luces artificiales

Utiliza bombillas eficientes:

Opta por bombillas LED o de bajo consumo en lugar de las tradicionales. Aunque pueden tener un costo inicial ligeramente más alto, su durabilidad y eficiencia energética a largo, resultan en un ahorro significativo. Además, generan menos calor, lo que puede ser beneficioso durante el invierno.

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Controla el uso de electrodomésticos:

Los electrodomésticos, como lavadoras, secadoras y lavavajillas, consumen gran parte de la energía en un hogar. Aprovecha las horas de menor demanda energética para utilizarlos y considera la posibilidad de secar la ropa al aire libre. Este simple cambio, puede marcar la diferencia.

Aprovecha las cortinas y persianas:

El uso adecuado de cortinas y persianas, puede marcar la diferencia. Baja las persianas por la noche para evitar la pérdida de calor y súbelas durante el día para dejar entrar la luz solar. Esta simple práctica, puede contribuir significativamente a mantener una temperatura constante y reducir la necesidad de calefacción.

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