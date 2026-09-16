¿Cómo guardar los chiles en nogada después del 15 de septiembre? Un hack de cocina para almacenar tu comida por más tiempo y cuando te sobró

Después de la gran fiesta del 15 de septiembre, es posible que en tu casa hayan sobrado varios chiles en nogada, platillo que podrás disfrutar de su sabor en los siguientes días, pero para ello debemos conservarlos correctamente para que duren más tiempo.

¡No temas! Te detallaremos cómo debes guardar el platillo patriótico con un hack de cocina sencillo, saca papel y pluma para apuntar todos los pasos a seguir al almacenar la receta famosa.

¿Cómo conservar los chiles en nogada por mucho tiempo?

La mejor manera para conservarlos por más tiempo es que guardes los chiles ya preparados y se congelen, pero la salsa procura guardarla por separado en el refrigerador. Para el almacenamiento de los chiles en nogada después del 15 de septiembre haz lo siguiente:



Deja que todos los insumos se enfríen totalmente, no guardes nada caliente. Envuelve los chiles individualmente, con bolsas plásticas o en recipiente herméticos, así podrás sacar solamente los que quieras consumir. Una vez que los quieras comer, sacamos y descongelamos en la nevera para calentarlos con normalidad.

Mientras que la salsa, puedes almacenarla en la nevera, pero ten cuidado ya que con rapidez puede cortarse y tener un sabor desagradable. Siempre que guardes comida en el congelador, no olvides verificar que tengan materiales resistentes, ya que con las bajas temperaturas pueden romperse. Aplica el hack de cocina para que tu comida siga fresca en los siguientes días o meses.

¿Cuánto duran los chiles en nogada en el refrigerador?

Es importante aclarar que puedes almacenar los insumos por separado en el refrigerador, pero su duración será solamente de 6 días máximo, mientras que en el congelador pueden permanecer hasta unos 3 meses, evita congelar la nogada ya que se va a cortar con las bajas temperaturas.

Aplica el hack de cocina anterior, ya que lograrás mantener el sabor del chile en nogada por más tiempo, solamente no olvides hacer un correcto congelado y descongelado de los productos para disfrutar del sazón después del 15 de septiembre.