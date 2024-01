Aída Cuevas revela cómo se encuentra de salud

Esta tarde se enlazó en vivo y en directo al foro de Ventaneando, Aída Cuevas, quien en días pasados tuvo complicaciones de salud. Afortunadamente la cantante ya se encuentra mejor y esto fue lo que dijo al respecto.

¿Qué dijo Aída Cuevas? La intérprete de temas como “El pastor”, “Quizás mañana”, “Huapango torero”, “Tú no me conoces”, entre otras, les agradeció a nuestros conductores por siempre estar al pendiente de su salud y aseguró que ya se encuentra mejor de salud.

Te puede interesar: Nanda Rocha y su hijo fueron amenazados en un centro comercial

“Gracias por estar pendientes de todo lo que acontece en mi vida, y bueno, la salud yo creo que es lo más importante. Fíjate (Pati), te platico rápidamente, tengo un, no sé si decir que es un problema o no, pero no tengo el umbral de dolor muy alto”, declaró.

“Hace unos años mi perrita se me atravesó, me caí, me rompí la nariz en tres y nunca tuve dolor. Me operaron y nunca tuve dolor, entonces les cuento esto porque mi resistencia al dolor es alta. Empecé el sábado antepasado con un dolor en el bajo vientre, pero conociéndome dije ‘sí aguanto’”, agregó.

“(El) Domingo empeoró pero ya en la noche me dio fiebre y ya me dio miedo, fui al doctor y me dijo ‘te vas a urgencias directo porque no sé si es una peritonitis o una apendicitis’. Me empezaron a tomar tomografías y todo esto que hacen los doctores y empezó a crecer el dolor, sentí que estaba pariendo una criatura, espantoso y no me podían dar una analgésico porque no iban a ver exactamente qué era”, recalcó Aída Cuevas.

Te puede interesar: Federica Quijano ha vivido fuertes situaciones, ¿la abandonaron?

¿Qué fue lo que le pasó a Aída Cuevas?

La cantante declaró que empezaron a descartar enfermedades como la apendicitis, peritonitis; sin embargo, los doctores no daban con su enfermedad y ella seguía con el dolor, afortunadamente “se dieron cuenta que estaba demasiado inflamada mi uretra y que tenía una infección en las vías urinarias pero ya se había recorrido a los riñones y es cuando empiezan a tomar acción los doctores”.

“Lo primero fue quitarme el dolor y tuve que estar hospitalizada, la verdad eran 15 días pero el doctor me sacó a los 8 días porque me dijo que ‘hay muchísima influenza y muchos contagios de COVID, y que me iba a curar de una cosa y me iba a poner peor de otra’. Es por eso que me mandaron a casa, sigo con tratamiento, viene la enfermera, me inyectan algo que es dolorosísimo y que en verdad no se lo deseo a nadie, pero aquí seguimos ya con salud”, finalizó.

También te puede interesar: Pato Levy se encuentra delicado de salud, ¡debe de ser operado!