Ainara Suárez rompe el silencio tras ver a YosStop fuera de la cárcel.

Ainara Suárez ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer los pormenores de la liberación de su agresora YosStop. La joven fue contundente en sus palabras y aseguró que no perdona la agresión, pero decidió darle una segunda oportunidad .

“A Yoseline decidí darle una segunda oportunidad. No quería que el mensaje de mi caso se opacara o distorsionara por la diferencia (en los sistemas penales) de adolescentes y adultos, o porque pudiera parecer una cuestión de venganza contra ella”, explicó la chica.

Además, Ainara Suárez envió un mensaje sobre la importancia del consentimiento y aclaró que se ha podido lograr cierta justicia y seguirá buscando que se reconozca lo que me hicieron.

“Mis agresores tengan las consecuencias más fuertes posibles... A ninguno le aceptaría una disculpa, porque lo que me hicieron no se puede perdonar”, dijo contudentemente.

Te puede interesar: Así recibió Rayito a YosStop en su casa tras salir de prisión. (VIDEO)

Agresores no pudieron ser enviados a prisión por su edad

Ainara Suárez explicó que los hombres que la agredieron no pudieron ser enviados a prisión porque al momento del ataque sexual eran menores de edad.

“Mi objetivo siempre ha sido conseguir justicia, que se sepa la verdad de lo que me pasó y que mis agresores no vuelvan a hacerle daño a ninguna mujer o niña (…) que nadie tenga que pasar lo que me pasó”, dijo la joven.

También podría interesarte: Estas fueron las primeras palabras de YosStop al salir de la cárcel. (VIDEO)