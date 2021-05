Aislinn Derbez y Sarah Kohan defienden tinte y tatuajes de sus hijos.

Aislinn Derbez y Sarah Kohan, esposa de Chicharito, defendieron el tinte y tatuajes de sus hijos. Pese a que los usuarios calificaron de inapropiados ambos hechos, ellas ya explicaron que sus niños se ven increíbles.

“Todo el mundo me dice que le quedó increíble, le va a durar una semana”, declaró la hija de Eugenio Derbez luego de que se enfrentara a varias críticas por cumplir uno de los sueños de su hija Kailani y le pintara su cabello de color rosa para que “pareciera una sirena”.

La ex de Mauricio Ochmann compartió parte del proceso del cambio de look de su hija con imágenes del momento en que llevó a la pequeña de tres años a un salón de belleza, pero para el cambio de look no se usaron químicos e hicieron el trabajo con productos libres de crueldad animal.

Sarak Kohan presume los tatuajes de sus hijos

Sarak Kohan presumió tatuados a sus hijos en redes sociales. Aunque al parecer se trata de tatuajes temporales, la polémica no estuvo fuera de esta decisión.

Hace aproximadamente dos semanas, la todavía esposa del futbolista mexicano, Javier Chicharito Hernández, subió varias instantáneas a su cuenta personal de Instagram de sus pequeños, donde se notaban sus dibujos en la piel.

Hasta el momento, ni Mauricio Ochmann, ni Chicharito, se han pronunciado por el cabello rosado y los tatuajes de sus queridos hijos, como sí lo han hecho miles de internautas alrededor del mundo.

