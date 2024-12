Aislinn Derbez fue víctima colateral por las críticas de Eugenio Derbez a Selena Gomez

Recientemente Eugenio Derbez dio de qué hablar por sus polémicas declaraciones que hizo sobre Selena Gomez respecto a su trabajo en el largometraje “Emilia Pérez”, donde la actriz habla en español; sin embargo, esto habría afectado a su hija Aislinn Derbez.

Recordemos que “Emilia Pérez” es la más reciente cinta del director Jacques Audirard. En el Festival de Cannes, Selena Gomez recibió el premio a mejor actriz junto a sus compañeras de reparto Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón y Adriana Pérez.

¿Qué dijo Eugenio Derbez? En el podcast “Hablemos de Cine”, Eugenio Derbez dijo que Selena Gomez recibió dicho reconocimiento porque quienes lo entregan “no hablan español” y no notaron la deficiente actuación de la actriz.

¿Eugenio Derbez se disculpó?

Después de sus polémicas declaraciones, Eugenio Derbez pidió disculpas en su cuenta personal de TikTok: “Pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados: son indefendibles y contradicen todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros (…) ‘Emilia Pérez’ merece ser celebrada, no menospreciada por mis comentarios desconsiderados”.

¿Belinda defendió a Selena Gomez? A pesar de sus disculpas, Belinda salió en defensa de Selena Gomez expresando en redes sociales que las palabras de Eugenio Derbez fueron “lamentables”.

“Yo casi nunca opino, no hablo de nada y mucho menos de nadie, pero acabo de ver este video y me parece lamentable que se expresen con esa frialdad del trabajo y el esfuerzo de una mujer tan talentosa y admirable con Selena Gomez, a mí me encantó la película y su actuación, soy consciente de todo el esfuerzo que hizo, hay que ser un poco más empáticos con los comentarios que se hacen y que pueden dañar los sentimientos de las personas, somos vulnerables y se deberían de cuidar más las palabras”.

¿Aislinn Derbez salió raspada con las declaraciones de su padre?

Luego de las poco acertadas declaraciones de Eugenio Derbez, la creadora de contenido Leina Galeusia, comparó la trayectoria de Selena Gomez con la de Aislinn Derbez.

La tiktoker destacó los triunfos de Selena Gomez como actriz, cantante, empresaria y diseñadora, mientras que Aislinn Derbez solo es “actriz, modelo, y artista visual”.

Incluso hubo internautas que aseguraron que Aislinn Derbez ha obtenido algunos de sus trabajos en el medio artístico gracias a que es hija de Eugenio y no por su talento.