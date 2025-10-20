Abuelito conmueve las redes sociales al realizar su fiesta temática de Acércate a Rocío: VIDEO

Hay programas que marcan época dentro de la televisión mexicana y Acércate a Rocío es uno de esos. Aunque algunos probablemente piensen que es algo que solamente ve un público particular, este abuelito indicó todo lo contrario. La usuaria de TikTok indicó que este señor es el fanático número uno y por eso le hicieron su pastel y la fiesta con temáticas dle programa de TV Azteca.

¿Por qué este abuelito es fan de Acércate a Rocío?

Este es uno de los videos que ha ganado bastante popularidad en las horas recientes, pues sí resultó bastante particular ver que un señor sea tan fanático del programa. Sin embargo, Don Rafa se muestra contento y agradecido con lo hecho por su familia, quien puso en la televisión el programa y le mandó a hacer un pastel donde se ve el rostro de Rocío y al abuelito en el diseño mandado a hacer para la ocasión.

El video mostró solamente unos cuantos segundos cuando Don Rafa está recibiendo las porras de parte de los invitados de la fiesta. Mientras el señor sonreía y las personas aplaudían en el festejo, la nieta grababa orgullosa el momento tan especial respecto del cumpleaños 83, por lo que tienen una misión muy clara en mente como familia.

¿Rocío ya se enteró de esta fiesta del abuelito llamado Don Rafa?

Justamente el objetivo de la familia al viralizar este video fue propagarlo por las redes sociales para que dicha situación llegue a la conductora y le mande un saludo a Don Rafa. Por ello, que el video se haya compartido tanto y en estos momentos tenga un millón 700 mil vistas es una buena noticia.

Al momento no se ha indicado que la famosa tenga conocimiento de este particular video propagado en internet. Sin embargo la esperanza es lo último que muere para uno de los tantos espectadores de uno de los programas vespertinos más importantes de la era reciente de la TV mexicana.