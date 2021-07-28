Abuelita atrapa a bebé que cayó de un edificio. (VIDEO)

Uno de los videos que se hizo viral en las redes sociales fue el de una abuelita en Rusia que se convirtió en una verdadera heroína tras salvar a un bebé de un terrible accidente.

De acuerdo con lo que pudo saberse, la abuelita de 64 años iba camino a su casa luego de regresar de una tienda en la ciudad de Novokuznetsk.

En ese momento se dio cuenta de que había un niño a pocos metros por donde ella iba que estaba en peligro. Era nada menos que un bebé que estaba a punto de caer de la ventana del segundo piso de un edificio.

Te puede interesar:La cumbia de la vacunación se vuelve viral en TikTok. (VIDEO)

Al observar eso, la mujer corrió sin dudarlo para atajar al niño y salvarlo de un desenlace fatal.

Además, la mujer esperó con el bebé en brazos en el lugar hasta que bajaran los padres del pequeño.

De acuerdo a la información de medios locales, en un descuido, los papás se encontraban limpiando su casa cuando el bebé cayó por accidente de la ventana.

También te puede interesar: Ella es la novia del “Toluco”, aficionado que se volvió viral. (FOTOS)

