Actor pierde la vida al ser electrocutado en el escenario | VIDEO

Las redes sociales nos regalan todo tipo de historias, desde las que te hacen reflexionar de forma positiva sobre la vida, hasta las que te dejan sin palabras por lo impactantes que resultan ser. Tal es el caso de un actor que perdió la vida en el escenario al ser electrocutado por accidente.

En el video que ha comenzado a circular en las redes sociales, se puede ver al actor recibir una fuerte descarga eléctrica, esto sucedió en la India, donde el joven tocó por accidente una estructura de metal que estaba electrificada, lo que dejó a los asistentes son palabras.

¿Por qué el actor murió electrocutado en el escenario?

Los hechos sucedieron el pasado miércoles 27 de agosto, en Tamkuhiraj, localidad que forma parte del distrito de Kushinagar en el estado de Uttar Pradesh en la India. La víctima fue el actor Rambahal Kashyap, de tan solo 25 años de edad, quien estaba en el escenario interpretando al Dios Shiva, esto por una fiesta religiosa que se estaba celebrando.

En varios videos que ya le están dando la vuelta al mundo, se puede ver el momento en que el escenario va recorriendo las calles de la localidad jalado por un tractor, esto como parte de una fiesta religiosa. Por ese motivo, había varias figuras de metal y un sistema de audio e iluminación, junto con un lanza llamas para hacer todo más atractivo para los asistentes.

Cuando el actor trató de moverse a la parte de frontal del escenario, fue cuando sufrió el accidente que terminó con su vida, ya que para ello tuvo que pisar una estructura de metal, la cual estaba electrificada, por lo que el chico recibió una fuerte descarga que su cuerpo no pudo resistir.

Aunque se cortó la electricidad y llegaron los cuerpos de emergencia, poco pudieron hacer para salvar la vida del joven, quien sufrió un infarto camino al hospital.

