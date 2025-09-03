VIDEO: Pasajero viaja entre los vagones del Metro y el momento se viraliza

El Metro es uno de los medios de transporte público más utilizados en la Ciudad de México (CDMX). Locales y turistas eligen sus unidades para movilizarse a diario y entre estos pasajeros un jovencito se ha llevado todas las miradas por viajar entre sus vagones.

Las unidades del Metro no solo transportan personas sino que atesoran historias personales, vivencias y situaciones que, gracias a la tecnología, son documentadas en video o fotografías. Es común encontrar en redes sociales posteos relacionados con hechos llamativos ocurridos en este transporte.

¿Qué pasó en el Metro?

El video que ahora es viral en redes sociales fue publicado en la plataforma TikTok por el usuario @metro_viral y muestra a un “joven estudiante decide irse en la parte de en medio de los Trenes para poder llegar a tiempo a su escuela”, según señala la descripción.

Joven estudiante decide irse en la parte de en medio de los Trenes para poder llegar a tiempo a su escuela, ya qué el Metro de la Ciudad de México presentó retraso en varias líneas por Problemas de Mantenimiento en diferentes Trenes. Los Usuarios del MetroCDMX toman medidas peligrosas con tal de llegar a tiempo a sus destinos, derivado de los retrasos qué hay todos los días por el NULO MANTENIMIENTO.

De acuerdo al posteo, la situación se dio porque “el Metro de la Ciudad de México presentó retraso en varias líneas por problemas de mantenimiento en diferentes trenes”. Ante esta situación, este pasajero decidió o no encontró otra alternativa que ubicarse entre los vagones de la formación para poder llegar a su destino.

¿Cómo reaccionaron las redes ante la decisión del pasajero del Metro?

El video difundido concluyó que “los usuarios del #MetroCDMX toman medidas peligrosas con tal de llegar a tiempo a sus destinos, derivado de los retrasos qué hay todos los días por el NULO MANTENIMIENTO”. Los likes no tardaron en llegar y mucho menos los comentarios.

Entre las principales reacciones de los internautas se destacan las que muestran preocupación por esta forma de viajar, mientras que otros lo tomaron con humor. “Yo ya sin el derecho a faltas en la escuela”, “Que buena idea me acaba de dar”, “Lo vi rodeado por 5 policías en la estación Bosques de Aragón”, “Muy arriesgado, pero los maestros no entienden explicaciones” y “Yo cuando me dice que tiene casa sola”, son algunos de los comentarios que inspiró el video.