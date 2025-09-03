El hipnotista John Milton sufrió un asalto con violencia en Culiacán

Desde hace varios años, John Milton ha ganado cierta popularidad como hipnotista en nuestro país. Sin embargo, durante las últimas horas, se confirmó que fue víctima de un robo con violencia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde le quitaron su camioneta.

La información comenzó a circular en diferentes medios de comunicación locales, luego de que se hiciera el reporte al número de emergencia 911, donde se informó sobre el robo de una camioneta a nombre de John Milton, la cual es modelo 2025, y cuenta con el sistema de GPS.

Kristal se sometió a la hipnosis como proceso para superar sus miedos [VIDEO] John Milton, ‘El caballero de la hipnosis’ hipnotizó a Kristal en vivo. Nos explicó el procedimiento para llevarlo a cabo.

¿Cómo fue el asalto que sufrió John Milton?

De acuerdo con los primeros que han circulado en las redes sociales, el hipnotista fue interceptado por cuatro hombres armados con armas largas, quienes llegaron en un auto de color gris. También se había mencionado que John Milton estaba herido.

Sin embargo, esta información es totalmente falsa, por lo que John Milton lanzó un comunicado por medio de sus redes sociales, donde asegura que se encuentra bien, al tiempo que agradeció las muestras de apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores en las plataformas digitales.

Gracias por su apoyo y preocupación. Queremos aclarar que John Milton se encuentra bien y sin ninguna lesión. Lamentablemente, fue víctima del robo de su camioneta, pero ya está a salvo. Sabemos que circulan versiones falsas sobre lo ocurrido, por eso les pedimos informarse únicamente a través de los canales oficiales. En nombre de John y de todo el equipo, agradecemos profundamente cada mensaje de cariño y solidaridad que hemos recibido. Su apoyo nos da fuerza en cada paso

Recordemos que John Milton es originario de Chile, donde nació en 1969, pero su familia emigró a México cuando él apenas era un niño. En nuestro país ganó fama como hipnotista y se ha presentado en diferentes escenarios en los últimos años.

