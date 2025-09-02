VIDEO: Hacen simulacro navideño y se hace viral el momento

Muchas personas aman la época de Navidad y es algo que queda demostrado cada diciembre. Sin embargo, una familia se ha convertido en el centro de atención ya que “solo por el antojo” decidió llevar a cabo un simulacro navideño y ahora son furor en TikTok.

Las celebraciones de Navidad son uno de los hitos relevantes del mes de diciembre y la excusa perfecta para el encuentro familiar, el brindis, los buenos deseos y el disfrutar de los platillos típicos de la época. Sin embargo, parece que a algunos les cuesta esperar.

¿Un simulacro de Navidad?

La historia que ahora es viral en plataformas como TikTok fue compartida por Andyta Magal en su cuenta @andytamagal. Se trata de un video en donde dejan en claro que “Hicimos nuestro simulacro Navideño, solo por el antojo”.

En las imágenes no solo se observa la casa decorada con adornos navideños, sino que hasta un muñeco inflable de Santa Claus los acompaña en la sala de su casa. En el televisor se observa una escena de la película “El Grinch” y en el rostro de la familia la felicidad que despierta este tipo de celebraciones.

¿Una Navidad en septiembre?

Tal vez sin pensarlo, Andyta Magal convirtió su simulacro navideño en un hecho que se volvió viral rápidamente y que ha llegado a los medios de comunicación. El antojo por degustar platillos como espagueti, lomo en adobo, refrescos, ensaladas de papa y de manzana no solo les permitió disfrutar de una cena por la que muchos aguardan un año entero.

El video no deja de sumar visualizaciones y likes de los internautas que se vieron representados por el amor a la Navidad. Además, algunos usuarios de TikTok contaron sus experiencias personales y hasta dejaron divertidos comentarios como “En mi familia durante el covid a cada rato hacíamos ensalada de manzana por si no llegábamos a navidad jajajaja”, “Cuando recuerdas que tienes libre albedrío”, “Después del COVID ya vimos que podemos hacer lo que queramos”, “Yo sabía que no está mal querer ensalada de manzana todo el año” y “Ya se me antojo hacer un simulacro”, entre otros.