Jorge D’Alessio habla sobre su separación y deja claro su respeto por la madre de sus hijos
El cantante rompió el silencio sobre la reciente entrevista de su expareja y también celebró los logros de su familia y su agrupación.
Jorge D’Alessio reaccionó a las declaraciones de Marichelo Fuente sobre el final de su matrimonio y aseguró que no tiene nada más que agregar, pues mantiene cariño, respeto y amor por la madre de sus hijos. El cantante destacó que actualmente tienen una buena relación y que sus hijos se encuentran bien.