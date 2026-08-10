EN EXCLUSIVA: Sandra Hoyos, abogada de Paulina Rubio, revela los detalles de su victoria legal contra Colate
La representante legal de la cantante explica qué pasará con la custodia, las terapias, el coordinador parental y las visitas del hijo de Paulina en España.
Tras la resolución favorable para Paulina Rubio en su batalla legal con Nicolás Vallejo-Nágera, su abogada, Sandra Hoyos, habló en exclusiva con Ventaneando sobre los alcances de la sentencia. Explicó que la custodia continúa siendo compartida, pero el menor seguirá viviendo en Miami con la cantante.