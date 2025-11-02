Al Extremo Fin de Semana | Programa 1 de noviembre del 2025
En Al Extremo, el Diablo Becerril trae el caso de unos delincuentes que hasta la ropa se cambiaron después de un atraco para confundir a la ley, ¿los descubrieron?
Un sábado lleno de sabor, tradición, historias impresionantes y situaciones muy extremas. Rahmar nos muestra las hamburguesas de cempasúchil mientras Alejandra Carvajal nos trae la leyenda e historia que rodea a las hermosas flores de cempasúchil, la flor que simboliza la muerte y la vida en nuestra cultura.
