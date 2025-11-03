¿Qué se dijeron los granjeros en el Buzón de la Verdad? Estos fueron los mensajes que recibieron en La Granja VIP

Las emociones se salieron de control durante una de las dinámicas más intensas de La Granja VIP, el temido Buzón de la Verdad. Esta vez, durante la semana los granjeros escribieron lo que realmente piensan de sus compañeros de forma anónima, donde debían escribir un mensaje positivo y uno negativo para la misma o diferentes personas, y lo que comenzó con risas terminó con abrazos, reclamos y algunas verdades que muchos llevaban tiempo guardando.

¿Qué mensajes impactaron más en La Granja VIP?

El momento más tenso de la noche fue para Manola Díez, quien recibió una crítica directa por no integrarse al trabajo grupal y por su trato hacia Sandra Itzel. Aunque el mensaje fue firmado por Alfredo Adame, la tensión se disolvió rápidamente con un abrazo y palabras de reconciliación que demostraron que las diferencias pueden superarse dentro del juego. Sobre todo que Adame tuvo la oportunidad de decirle las mismas palabras de frente en la Asamblea del miércoles pasado, lo que dio tiempo para que ambos pudieran hacer las paces.

Kike Mayagoitia también fue señalado de forma ruda. Un mensaje lo acusó de mostrarse falso e hipócrita dentro del reality. Eleazar Gómez asumió la autoría de la crítica y, aunque ambos mantuvieron el respeto, quedó claro que hay roces que aún no sanan del todo. En contraste, La Bea recibió un mensaje lleno de reconocimiento por su labor como Capataz, lo cual le arrancó una sonrisa y un mensaje de agradecimiento, especialmente después de saber que fue escrito por el anterior Capataz, Sergio Mayer Mori.

¿Qué otras verdades salieron a la luz en el Buzón de La Granja VIP?

No todos los mensajes fueron confrontativos. Lola Cortés recibió palabras llenas de cariño que confirmaron amistades sinceras dentro del encierro, tanto que sin decir nada, ella supo que la autora fue Manola Díez. Mientras tanto, Omahi se llevó un mensaje contundente con una sola palabra: Despierta. El autor fue Teo, quien lo animó a mostrarse más y no pasar desapercibido, sobre todo después de haber convivido más con él y darse cuenta de que tiene mucho por compartir.

Adame también fue blanco de bromas, esta vez por esconder comida. Un mensaje anónimo lo acusó de no compartir y esconder manzanas, lo cual provocó carcajadas entre los granjeros, especialmente cuando Kike se declaró culpable de haberlo descubierto. Por último, Eleazar recibió una reflexión sobre aprender de los errores, escrita por Jawy, quien le recordó que siempre hay oportunidad para mejorar.

El Buzón de la Verdad dejó claro que en La Granja VIP nada pasa desapercibido. Las palabras que se dicen, y las que se callan, tienen un peso real dentro del juego.

