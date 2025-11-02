inklusion logo Sitio accesible
Los granjeros dedicaron su día para realizar un CALENDARIO SEXY, con el deseo de que si le agrada al público se puedan ganar el 10% extra de presupuesto para su comida. De enero a diciembre estas son las FOTOS.

ver fotos
1_MANOLA ENERO 2026.jpg
Manola Díez encabeza el mes de enero.
2_BEA Y JAWY FEBRERO 2026.jpg
La Bea y Jawy Méndez posaron para febrero.
3_LIS Y KIM MARZO 2026.jpg
Kim Shantal y Lis Vega lo dieron todo para marzo.
4_ADAME ABRIL 2026.jpg
Alfredo Adame llegó con un gran look para el mes de abril.
5_FABIOLA MAYO 2026.jpg
Fabiola Campomanes dejó a todos con la boca abierta con su pose para mayo.
6_TEO JUNIO 2026.jpg
César Doroteo se soltó el cabello y posó para junio.
7_LOLA JULIO 2026.jpg
Lola Cortés no dudó en tener a su vaquita para el mes de julio.
8_ELEAZAR AGOSTO 2026.jpg
Eleazar Gómez se quitó la camisa para el mes de agosto.
9_KIKE PATRON Y SERGIO SEPTIEMBRE 2026.jpg
Desde Alberto del Río, Sergio Mayer Mori y Kike Mayagoitia lo dieron todo para el mes de septiembre.
10_JAWY OCTUBRE 2026.jpg
Jawy Méndez posó para el mes de octubre.
11_GRUPAL 2 NOVIEMBRE 2026.jpg
Para el mes de noviembre los granjeros Teo, Fabiola, Patrón, Alfredo, Sergio, Kike y Lola posaron con sus seres queridos.
12_GRUPAL 1 DICIEMBRE 2026.jpg
¡Y claro que para diciembre nos pusimos festivos!

Desde Fabiola Campomanes hasta Kike Mayagoitia: estas son las FOTOS sexys del calendario de La Granja VIP

Nuestros granjeros BUSCAN tener 10% extra de presupuesto de comida, y es por eso que dedicaron un día completo para hacer un CALENDARIO SEXY para que lo imprimas y disfrutes de las fotos que están en cada uno de los meses. Este es el calendario de La Granja VIP.

La Granja VIP
Fabiola Campomanes
Manola Díez
Kim Shantal
Jawy Méndez
Alberto del Río
La Bea
César Doroteo
Lola Cortés
Eleazar Gómez
Alfredo Adame
Kike Mayagoitia
Lis Vega
Sergio Mayer Mori
Omahi
