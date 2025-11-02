Desde Fabiola Campomanes hasta Kike Mayagoitia: estas son las FOTOS sexys del calendario de La Granja VIP
Los granjeros dedicaron su día para realizar un CALENDARIO SEXY, con el deseo de que si le agrada al público se puedan ganar el 10% extra de presupuesto para su comida. De enero a diciembre estas son las FOTOS.
Manola Díez encabeza el mes de enero.
La Bea y Jawy Méndez posaron para febrero.
Kim Shantal y Lis Vega lo dieron todo para marzo.
Alfredo Adame llegó con un gran look para el mes de abril.
Fabiola Campomanes dejó a todos con la boca abierta con su pose para mayo.
César Doroteo se soltó el cabello y posó para junio.
Lola Cortés no dudó en tener a su vaquita para el mes de julio.
Eleazar Gómez se quitó la camisa para el mes de agosto.
Desde Alberto del Río, Sergio Mayer Mori y Kike Mayagoitia lo dieron todo para el mes de septiembre.
Jawy Méndez posó para el mes de octubre.
Para el mes de noviembre los granjeros Teo, Fabiola, Patrón, Alfredo, Sergio, Kike y Lola posaron con sus seres queridos.
¡Y claro que para diciembre nos pusimos festivos!
