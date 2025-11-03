La Granja VIP: Conoce a los nuevos peones elegidos de la cuarta semana

Las emociones siguen latentes en La Granja VIP, pues en plena Gala de Eliminación este domingo 2 de noviembre, los granjeros votaron por aquellos que serán los nuevos peones para la cuarta semana del reality show que está en boca de todo México, siendo los cuatro elegidos Lola Cortés, Lis Vega, Alberto del Río "El Patrón" quienes obtuvieron la mayoría de votos y La Bea, quien como Capataz se escogió a ella misma tras haber estado empatada en votos con Eleazar Gómez y Kim Shantal.

Cada uno de los granjeros expuso las razones de sus votos, en donde la razón principal fue que algunos de los participantes no habían tenido la experiencia de ser peones.

Tras esta decisión, los nuevo cuatro peones tendrán una tarea bastante complicada al cumplir con actividades que demandan un gran desgaste físico, además de vivir la incomodidad de dormir sobre paja en el Granero, lugar en donde hace mucho frío.

u

Durante la semana, algunos Granjeros debatieron sobre quiénes deben ser los nuevos peones para la cuarta semana de La Granja VIP, además, algunos de ellos demostraron su enojo con las personas que ocuparon ese puesto en la tercera semana como Kike, Omahi, Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez, pues consideran que no cumplieron al 100% con sus tareas, además de que despertaron tarde y descompusieron la cadena de la bicleta que otorga agua caliente a la regadera de los peones.

Lis Vega aseguró que desea volver a ser uno de los peones, sentimiento que comparte con Lola Cortés quien nunca había sido elegida; por otro lado, Alfredo Adame propuso a "El Patrón" y a Kim Shantal, quien hasta el momento no ha pisado el Granero.

Finalmente, Kim Shantal aseguró que ella no desea pisar el Granero y por lo contrario votaría por Kike y Omahi, a quienes considera culpables de descomponer la bicleta de agua caliente.

La Granja VIP, ¿en dónde votar para salvar a tu Granjero favorito?

Recuerda que para votar para salvar a tu Granjera o Granjero favorito solamente tienes que ingresar al sitio de aztecauno.com, en donde podrás emitir hasta 10 votos con posibilidad de conseguir Votos Extra.