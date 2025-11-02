Al Extremo Fin de Semana | Programa 2 de noviembre del 2025
Llegó el 2 de noviembre; disfrutamos de la deliciosa receta de Carlota de Pan de Muerto de Rahmar, los momentos más extremos y esta bonita tradición.
Este fin de semana estuvo lleno de color y tradición y en Al Extremo no dejamos pasar la oportunidad de preparar las recetas más dulces y deliciosas que nos trae el chef Rahmar. Además, junto al Diablo Becerril conocimos un caso impactante donde varias ratas hacen de las suyas en humanos dando su peor momento.
Galerías y Notas Azteca UNO