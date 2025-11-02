inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Al Extremo
Video

Al Extremo Fin de Semana | Programa 2 de noviembre del 2025

Llegó el 2 de noviembre; disfrutamos de la deliciosa receta de Carlota de Pan de Muerto de Rahmar, los momentos más extremos y esta bonita tradición.

Al Extremo
Compartir
  •   Copiar enlace

Este fin de semana estuvo lleno de color y tradición y en Al Extremo no dejamos pasar la oportunidad de preparar las recetas más dulces y deliciosas que nos trae el chef Rahmar. Además, junto al Diablo Becerril conocimos un caso impactante donde varias ratas hacen de las suyas en humanos dando su peor momento.

Día de Muertos
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×