Al Extremo hoy: movilizaciones en CDMX y las declaraciones de Pascal
Hamburguesas al carbón en Azcapotzalco, movilizaciones de trabajadores del IMSS y las declaraciones de Pascal tras salir de La Granja VIP.
En Al Extremo, La Pura Sabrosura visita Azcapotzalco para descubrir hamburguesas al carbón, con una opción completa por 69 pesos. Jorge “El Diablo” Becerril reporta la llegada de cientos de trabajadores del IMSS a las inmediaciones de Centro Médico para una movilización. Además, Pascal habla sobre su experiencia en La Granja VIP y explica qué le molestaba de Kevin durante la convivencia.