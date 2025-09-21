Al Extremo | Programa 20 de septiembre del 2025

En la edición de este sábado 20 de septiembre de 2025 en Al Extremo, el chef Rahmar Villegas nos explicó cómo preparar una paella; Jorge ‘El Diablo’ Becerril expuso la inseguridad que se vive en el Centro Histórico de la Ciudad de México en donde una familia, con dos menores en mano, sufrió un asalto a plena luz del día, sin embargo, gracias a las cámaras de videovigilancia de la capital mexicana, elementos policiacos dieron con los delincuentes; por su parte, la bruja Zulema respondió a un seguidor del programa que captó una imagen aterradora en su casa. Además, Alejandra Carvajal presentó la Leyenda del Puente de Ovando que surgió tras la época colonial en Puebla.