Rommel Pacheco recordó su paso por Exatlón México con este emotivo mensaje

Rommel Pacheco ha tenido una vida marcada por los logros, tanto dentro del deporte como fuera de él. Sin embargo, hay una etapa que sigue ocupando un lugar especial en su memoria: su paso por Exatlón México. A pesar de que han pasado varios años desde su participación, el clavadista compartió recientemente un mensaje lleno de nostalgia y significado que volvió a conectar a sus seguidores con aquella primera temporada del reality.

¿Qué dijo Rommel Pacheco sobre su experiencia en Exatlón México?

A través de sus historias en Instagram, Rommel compartió un video donde se observa a un grupo de niños mientras disfrutan de juegos y actividades físicas que remiten a los circuitos de Exatlón México. En el clip, incluyó un mensaje breve pero emotivo en el que expresó que aun recuerda con cariño su paso por el programa y que le alegra saber que continúa inspirando a nuevas generaciones.

Instagram Rommel Pacheco compartió este mensaje en sus historias

El gesto fue bien recibido por sus seguidores, quienes recordaron la entrega, disciplina y carisma con los que Pacheco se enfrentó a cada reto en la competencia. Aunque su estancia en la primera temporada fue breve, dejó huella como uno de los participantes más respetados del Equipo Rojo, más allá de por su trayectoria como atleta olímpico, sino por su actitud dentro del juego.

¿Qué ha sido de Rommel Pacheco después de su paso por Exatlón México?

Nacido en Mérida, Yucatán, el 12 de julio de 1986, Rommel Pacheco es uno de los clavadistas más reconocidos en la historia del deporte mexicano. Fue medallista en Juegos Panamericanos, Campeonatos Mundiales y Copas del Mundo. Participó en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos y fue abanderado nacional en Tokio 2020, donde también anunció su retiro como atleta profesional.

Después de su etapa deportiva, se incorporó a la política y fue diputado federal por Yucatán. Más adelante, fue candidato a la alcaldía de Mérida y, recientemente, asumió la dirección de la CONADE.

Listo para ver la final de la segunda temporada de #Exatlón ¿Y ustedes?...#FinalExatlónMx pic.twitter.com/v6lTRZjsWC — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) February 12, 2019

A pesar de sus múltiples responsabilidades, el recuerdo de Exatlón México sigue presente en su vida. Esa etapa fue más que un reto físico, también lo conectó con el público desde una faceta distinta, donde demostró que su liderazgo trasciende las medallas.

El mensaje que compartió fue más que un vistazo al pasado, es una muestra de cómo Exatlón México sigue influyendo en la vida de quienes alguna vez pisaron sus circuitos… y en la de quienes sueñan con hacerlo.