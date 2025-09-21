Video: Mujer colapsa tras hacerse limpia en el Zócalo, esto se sabe

En el Zócalo de la CDMX, es bien sabido que muchas personas acuden para hacerse una limpia energética; al llegar, se observa que hay varias personas que ofrecen dicho servicio a cambio de cierta cantidad de dinero. Por lo que muchos turistas nacionales e internacionales acuden para obtener dichas experiencias.

Sin embargo, en redes sociales se ha vuelto viral un video donde una mujer colapsa al obtener dicho servicio, provocando una gran impresión entre los internautas. A continuación, te detallaremos todo lo que se sabe sobre el tema.

¿Qué ocurrió en el video viral de la limpia del Zócalo?

El video de la mujer que colapsa al hacerse una limpia en el Zócalo capitalino, fue compartida por la cuenta de TikTok de Arleane (@arleanehrnz). Donde se observa que una mujer acude a esa zona para recibir el servicio, recibiendo apoyo por un grupo de personas, empleando ramos de hierbas aromáticas y el humo del copal.

En un inicio parece que es una jornada normal, todo dio un giro de 360 grados, puesto que la usuaria comenzó a presentar un llanto incontrolable y dificultad para mantenerse de pie, por lo que fue necesario el apoyo de más personas para sobrellevar la situación.

La usuaria del video explica que ella solamente iba de visita por la zona, pero fue uno de sus familiares quien la impulsó a hacerse una limpia, por lo que aceptó. Todo el llanto, estaba relacionado con la pérdida de su madre, incluso explica que durante el procedimiento, sintió muchas ganas de vomitar, como si quisiera sacar algo de su cuerpo, provocando a la mujer un colapso.

¿Cómo saber si necesito una limpieza energética?

La realidad es que hacerse una limpia en el Zócalo o en cualquier lugar, es cuestión de creencias, por lo que al aceptar hay que realizar el proceso con mucho respeto y seriedad. Usualmente, cuando se hace dicho ritual, es cuando sentimos las siguientes situaciones en nuestro cuerpo:

Falta de concentración o claridad en los pensamientos

Pesadez emocional

Insomnio

Sentirnos fuera de equilibrio

Cambios de humor repentinos.

Aunque no es la única forma en que podemos atender estos problemas, son formas en que ciertos usuarios han sentido cierto alivio. Todo dependerá de las creencias de cada persona.