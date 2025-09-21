Sale a la luz espeluznantes detalles de la trágica muerte de la querida conductora Débora Estrella

Durante la jornada del 21 de septiembre del 2025, se ha generado mucho interés sobre la trágica muerte de la querida conductora, Débora Estrella, quien falleció durante un accidente aéreo, provocando que reconocidos conductores y conductoras de televisión dejen un emotivo mensaje ante su inesperado deceso.

Después de un día que ocurrió el suceso, las autoridades ya se han encargado de compartir espeluznantes detalles, explicando la razón por la que pudo haber ocurrido el accidente. Por eso no te vayas, y descubre toda la información que se conoce hasta el momento.

¿Qué le pasó a Débora Estrella?

Débora Estrella, una querida conductora de un noticiero, falleció a causa de un accidente aéreo, provocando su trágica muerte junto a la del piloto Bryan Ballesteros Argueta que la acompañaba. Se sabe que había subido a una avioneta a las 18:50 horas del sábado 20 de septiembre, aeronave que posteriormente se desplomó en un Parque Industrial de Nuevo León.

Dentro de la información extraoficial que se conoce, se destaca que la avioneta, al despegar, logró dar una vuelta y posteriormente se impactó al borde del río Pesquería, por lo que no logró llegar a la pista de despegue.

Manuel Guerra Cavazos a diversos medios de comunicación, dentro de los espeluznantes detalles explica que debieron de hacer varias labores, ya que se encontraba en una zona compleja de recuperación, y tuvieron que sacar el combustible de la aeronave para que los cuerpos de seguridad pudieran atender la situación, para finalmente lograr sacar a los dos cuerpos.

¿A qué edad murió Débora Estrella?

Débora Estrella fue una querida conductora que participó en varios noticieros, logrando que su rostro fuera reconocido por los televidentes. A diferencia de otras personalidades, ella mantuvo su vida oculta del ojo público, por lo que se tienen pocos detalles de su vida.

Se sabe que falleció a los 43 años, y que antes de su trágica muerte, mantuvo un matrimonio con el periodista José Luis García, relación que terminó y en la que nunca tuvieron hijos. Hasta ahora son los únicos espeluznantes detalles que se tienen, aún debemos esperar a los informes oficiales que hagan las autoridades al culminar con las investigaciones.