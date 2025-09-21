Lupillo habla más a detalle sobre por qué terminó su relación con Belinda

Lupillo Rivera es una importante imagen dentro del mundo musical, al ser un reconocido artista mexicano y por sus múltiples participaciones en diversos realitys. Sin embargo, también se destaca por haber tenido un fuerte romance con Belinda, la reconocida cantante con una amplia trayectoria.

En una reciente entrevista, el artista retomó y compartió algunos detalles sobre por qué terminó su relación con la hermosa actriz, sacando a la luz información inesperada. No te vayas, porque a continuación te diremos lo que se comentó al respecto.

¿Cuánto tiempo duró la relación de Lupillo y Belinda?

En una entrevista realizada por una radio llamada “La Buena Vibra”, Lupillo acudió para promocionar su libro, siendo un gran momento para que los entrevistadores le cuestionaran la razón por la que dejó su fuerte noviazgo con Belinda.

Antes de entrar en detalles, recalcó que desde un inicio se sintió atraído por la belleza de la cantante, provocando que él quedara realmente enamorado de ella. Dentro de la información, explicó que pensó en tener hijos con la joven actriz, explicando que ambos estaban de acuerdo con la idea.

La razón por la que terminó su relación de aproximadamente 7 meses, se debe a que en un programa de chismes se difundió la noticia de que Belinda se encontraba acompañada de un hombre subiendo a un avión, siendo un momento clave para romper el romance que había entre ambos.

Aunque fue un momento difícil para el cantante mexicano, siempre destacó que fue una relación muy bonita, y que todos los que estaban alrededor de ellos pudieron corroborarlo, siendo testigos del romance que se vivió.

¿Qué canción le dedicó Lupillo a Belinda?

Es bien sabido que al darse a conocer que se terminó su relación con la joven cantante, en el 2023, Lupillo Rivera explicó que había escrito y grabado una canción que hablaba sobre su romance con la celebridad. Detallando que él se había encargado de enviar la letra previamente a la celebridad para que tuviera conocimiento sobre el contenido realizado.

No sería la única canción, puesto que reveló que publicaría un disco dedicado a las parejas que ha tenido en su vida, siendo mujeres importantes que formaron parte de su vida. Por ahora, parece que dicho contenido todavía no sale a la luz.