Al Extremo | Programa 21 de septiembre del 2025

En la edición del 21 de septiembre del 2025, en Al Extremo, el chef Rahmar Villegas nos enseñó a preparar un postre de frutas con fresa, kiwi, uva, leche limón, vainilla, durazno, galletas, mantequilla, nuez y leche condensada. Por su parte, la bruja Zulema nos reveló qué debemos de hacer para evitar las malas vibras de la gente que están en nuestro entorno. Asimismo, Alejandra Carvajal presentó los retos que enfrentan los familiares de las personas que padecen Alzheimer. Finalmente, Jorge ‘El Diablo’ Becerril expuso cómo elementos de la Policía de la CDMX detuvieron, gracias a las cámaras de videovigilancia, a un par de delincuentes que habían despojado de sus pertenencias a un joven que circulaba las calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

