Actriz de 40 años revela que ya dejó listo su testamento; todo es culpa del cáncer

Cuando una enfermedad de ese calibre llega a la vida de las personas, la perspectiva de todo cambia de manera radical. Aunque muchos saben y entienden que la salud es lo principal, ese tipo de situaciones llevan al límite a las personas. Por eso, Regina Murguía actualizó su estado de salud a unas semanas de saber que tiene cáncer. Se encuentra arreglando todo en su vida.

¿Regina Murguía tuvo cáncer? Esto dijeron sus compañeras de Jeans [VIDEO] Karla Díaz le envió un mensaje de amor a Regina Murguía, quien fue hospitalizada hace unos días por una cirugía de emergencia.

Te puede interesar - ¿Regina Murguía congeló sus óvulos para inseminación artificial?

Te puede interesar - ¿Es cierto que Regina Murguía sufrió bullying por su físico?

¿Cuál es el estado de salud de Regina Murguía?

Estos días han sido clave en el cuidado que Regina Murguía ha recibido tras la confirmación de su cáncer de intestino. Por ello, en palabras para Venga La Alegría, la actriz y cantante indicó que su tratamiento marcha bien pero que ya está dejando listo todo para evitarle problemas a su familia en un futuro. Aunque aclaró que no tiene planes de irse pronto.

En ese sentido, habló de cómo está llevando a cabo su tratamiento, el cual requiere de un proceso que marcha por buen camino. “Estoy tranquila, estoy bien. Todavía me falta la mitad del tratamiento”. Estas palabras permitieron que sus fanáticos respiraran un poco después de semanas donde se le ha visto fuerte, pero donde saben que se está enfrentando a un proceso complicado.

¿En qué proyectos está trabajando Regina Murguía en estos momentos?

En estos momentos, pese a las complicaciones de salud que ha tenido, la cantante de 40 años sigue trabajando con JNS, nuevo nombre que adquirió el grupo Jeans. Aunque su agenda no está repleta, recién se presentaron el 24 de septiembre en Guanajuato. En ese sentido, la lucha por mantenerse activa se ve reflejada en que sigue cumpliendo con su agenda artística.

¿Regina Murguía tiene hijos?

No, la actriz y cantante no tiene hijos y se ha indicado que el final de la relación con Tono Beltranena se dio porque él no quiso formar una familia con ella. Este hombre ya tenía hijas, pero ya no quiso más. Eso habría sido clave para finalizar su relación alrededor del 2022.