Reconocido cantante de regional mexicano anuncia la muerte de su bebé

Samuel Sarmiento es un reconocido cantante de regional mexicano, quien se ha destacado por su participación en la Banda Los Recoditos. Recientemente, el intérprete abrió su corazón para compartir un anuncio terrible, donde recordaba la muerte de su bebé, algo que él y su familia tuvieron que experimentar.

Hechos que han conmocionado a los seguidores de la agrupación y a todo el público. Explicando todo lo que ocurrió y la forma en que afectó a toda la familia. Conoce todos los detalles a continuación.

¿Cuándo murió el bebé de Samuel Sarmiento?

En entrevistas realizadas a varios medios de comunicación, el reconocido cantante de regional mexicano, explica con dolor que durante junio del 2025, su familia y él tuvieron que sobrellevar la muerte de su bebé.

Resaltando que es un momento que nunca va a superar la muerte de su bebé Alana, mencionando que ya tenían 8 meses de embarazo, por lo que faltaba muy poco para que la pequeña naciera, explicando que el corazón de la menor dejó de latir.

Aunque es una situación muy dolorosa, ha hecho todo lo posible para continuar, procurando cuidar a su esposa, que igualmente sufrió por la noticia. Además, de detallar que sus hijos se han convertido en un soporte importante para ella, convirtiéndose en impulsos importantes para seguir adelante.

También detallo que ahora, su pequeña es un angelito, esperando que en algún momento pueda encontrarse nuevamente con ella en el futuro. Una situación que no se le desea a los demás, siendo una pérdida con daños irreparables.

¿Dónde cantaba Samuel Sarmiento?

Durante esa misma entrevista con medios, el reconocido cantante de regional mexicano, aprovechó el momento para también mencionar que se encuentra trabajando en su carrera musical, anunciando el lanzamiento del tema “Ya te olvidé”, aplicando el género norteño-banda a la nueva canción.

Aunque salió de la Banda Los Recoditos en el 2023, sigue trabajando como solista, proyectando su voz en otras canciones. Por otra parte, también explica que va a estrenar colaboraciones musicales con Edwin Luna, Mario Bautista, Mariana Seoane y con un reconocido artista colombiano de quien no reveló su nombre.