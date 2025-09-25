Conoce los mejores cuidados para cuidar la piel al maquillarte en Halloween

Estamos aproximándonos a las fechas en las que la piel queda expuesta a los maquillajes. Halloween y Día de Muertos, son momentos donde el arte se ve reflejado y el cuidado de nuestro cutis es fundamental.

Si vas a poner a prueba tu creatividad para las noches de fiesta o sustos pues debes saber que una vez que todo termina, es importante quitar bien el maquillaje para no dañar la piel.

¿Cómo cuidar la piel antes del maquillaje?

Recuerda que siempre antes de utilizar maquillaje debes realizar la prueba de alergia. Una vez que realizado tienes que lavar la cara perfectamente para retirar todo residuo de cremas o maquillaje, luego puedes proceder a preparar la piel usando cremas humectantes incluyendo protector solar.

Otro tips importante a tener en cuenta es que debes lavarlas brochas y todos los artículos que se van a usar para realizar el maquillaje. También tienes que verificar que el producto esté sellado y adquirirlos en sitios que tengan los cuidados necesarios en su manejo.

¿Qué hacer para retirar el maquillaje?

A la hora de retirar el maquillaje, es importante que utilices un desmaquillante suave pero que contenga los ingredientes necesarios para retirar aquellos con una pigmentación fuerte.

No escatimes en el tiempo que utilizas para quitarlo ya que hay que quitar el producto sin frotar demasiado para evitar irritaciones, sobre todo en la parte alrededor de los ojos.

Luego tienes que realizar la limpieza con un producto indicado para el tipo de piel, lo que ayudará a eliminar todo rastro del maquillaje.

He hecho estos 3 maquillajes para Halloween 😈🎨 se agradece que compartáis! 🧡 pic.twitter.com/Ilza0r71Gp — Paula Sánchez 💄 (@__paulasanchez) October 29, 2019

Una vez que terminaste estos pasos, de los cuales no debes saltarte ninguno, debes hacer una exfoliación para eliminar las células muertas y brindar luminosidad a la piel.

Por último te recomendamos utilizar mascarillas en la piel ya que contienen ingredientes calmantes y humectantes es la mejor alternativa, seguido de un sérum y crema hidratante.