¡Bebé en camino! Las atletas de Exatlón México que sorprendieron con su embarazo

Los fans de Exatlón México están acostumbrados a ver a sus atletas favoritos enfrentarse a los retos más intensos, pero esta vez, dos de sus competidoras más queridas iniciaron una etapa distinta: la maternidad. Con anuncios que conmovieron a miles en redes sociales, Liliana Hernández y Lizli Patiño compartieron que se convertirán en mamás, con lo que dieron un giro emotivo a sus historias después del reality.

¿Qué atleta de Exatlón México será mamá junto al campeón Andrés Fierro?

La historia de Liliana Hernández y Andrés Fierro comenzó en la sexta temporada de Exatlón México. Ambos formaron parte del Equipo Azul y, con el tiempo, su conexión dentro de las arenas se transformó en una relación sólida fuera de ellas. Tres años después de aquella edición, la pareja anunció en Instagram que esperan a su primera hija.

La publicación reveló que Liliana tenía más de 13 semanas de embarazo y fue acompañada por imágenes llenas de emoción. Poco después, compartieron la revelación de género, para anunciar que esperan a una niña. Los seguidores, que han sido testigos de su evolución como pareja desde el día uno, celebraron con ellos esta nueva etapa que inicia lejos de los circuitos, pero llena de ilusión.

Liliana, campeona de la temporada seis y subcampeona en la séptima, se ha mantenido activa en redes sociales, al compartir parte de su rutina y ahora también los primeros pasos de su maternidad. Su historia con Andrés, quien también fue campeón, se ha convertido en una de las más entrañables surgidas dentro del programa.

¿Quién es Lizli Patiño y cómo vive su embarazo tras Exatlón México?

Otra de las atletas que sorprendió recientemente al público es Lizli Patiño, deportista de alto rendimiento en waterpolo y exintegrante del Equipo Azul. Participó en la sexta, séptima y octava temporada del reality, donde destacó por su constancia y espíritu competitivo.

Originaria de Monterrey, Lizli ha representado a México en eventos internacionales y ahora vive una etapa diferente, alejada de las competencias físicas. A través de sus redes sociales, anunció su embarazo con un emotivo mensaje, acompañado de imágenes junto a su esposo, el entrenador de waterpolo René “Chirris” Covarrubias. Hace unas semanas, compartieron que esperan un niño.

Además de disfrutar su maternidad, Lizli ha impulsado nuevos proyectos personales como una boutique de ropa en línea y la renta de espacios para eventos, lo que demuestra que sigue activa, pero desde un enfoque diferente.

Ambas atletas siguen inspirando fuera de la pista, ahora desde un lugar más íntimo y personal, reafirmando que Exatlón México no solo es un campo de competencia, sino también el inicio de grandes historias de vida.