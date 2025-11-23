Al Extremo | Programa 22 de noviembre del 2025
Porque ni la Central de Abastos se salva, en Humanos Dando su Peor Momento verás como hasta los tráilers son “saqueados” por mañosos en plena luz del día.
En Al Extremo, hoy nuestro chef Rahmar Villegas nos enseña a preparar unas riquísimas flautas, porque, como dice él, “entre más grasoso, más sabroso”. Además, celebramos el Día del Músico preguntándonos: si tú fueras músico, ¿qué género tocarías y qué instrumento elegirías?.
Cocina, música, caos humano y un toque de magia: todo en un solo programa lleno de sabor y misterio.
