La Granja VIP: ¿A qué hora cierran las VOTACIONES HOY, domingo 23 de noviembre? Salva a tu nominado favorito

Ya casi se termina la semana 6 de La Granja VIP, por lo que cada vez se vuelve más crucial que apoyes a tus favoritos en su camino hacia la final. Todavía estás a tiempo para salvar al nominado que prefieras, a continuación te decimos lo que debes saber sobre las votaciones de este domingo.

Este fin de semana se encuentran nominados Kim Shantal, Alfredo Adame, César Doroteo, Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia.

A qué hora cierran las votaciones para salvar a tu nominado favorito de La Granja VIP, este domingo 23 de noviembre

Cada semana, las votaciones se abren en cuanto se termina La Asamblea y Adal Ramones da el anuncio oficial. El proceso continúa durante jueves, viernes, sábado y domingo. Justo ahora, estamos a unas horas de que la decisión del público esté tomada.

Las votaciones se cierran durante La Gala de Eliminación de La Granja VIP. Este programa en vivo se transmite entre las 8:00 P.M. y las 11:00 P.M.; debes poner mucha atención al momento en que Adal avise que se pausan o se cierran definitivamente las votaciones. Después de su anuncio, se acabó el tiempo para votar por tu favorito.

La Gala de Eliminación se puede seguir por la señal de Azteca UNO en tu televisión, en el sitio web oficial de La Granja VIP y en la app TV Azteca En Vivo.

Cómo votar para salvar a tu nominado favorito

Todavía te quedan horas para hacer la diferencia en beneficio de tu granjera o granjero favorito. Durante este domingo puedes votar mediante el sitio web oficial o la app.

Tienes 10 votos para otorgar a una sola persona o repartir entre los 5 nominados; si contestas una encuesta muy breve, obtienes 10 votos más.