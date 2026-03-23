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Al Extremo | Programa 23 de marzo

Hoy en Al Extremo, descubre qué pasó en la México Cuernavaca, y qué comió Rahmar Villegas en el Mercado Jamaica

No te pierdas el programa completo de Al Extremo de hoy lunes 23 de marzo de 2026, con las secciones de: La Pura Sabrosura, Las Historias del Diablo Becerril y el reportaje de Alejandra Carvajal.

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