Al Extremo: Asaltante es detenido, recetas de cocina imperdibles, el caso de un criminal histórico y temas paranormales

Un H.D.S.P.M. es detenido en la Ciudad de México momentos después de haber realizado dos asaltos, el Chef Rahmar Villegas nos comparte una exquisita receta con las “tres b’s” para unos huaraches con nopales y costilla en el día de los cactáceos.

Alejandra Carvajal nos comparte el caso del histórico asesino conocido como Jack “El destripador” e Irving Caballero presenta el tema de una escuela con actividad sobrenatural en el Estado de México “En Busca de lo Oculto”.