Jorge “El Duablo Becerril” reporta: Hallan un cuerpo envuelto en bolsas junto a montaña de basura en Tepito

Jorge “El Diablo” Becerril reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre envuelto en bolsas junto a un montón de basura en Tepito. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido determinada. De acuerdo con el reporte, las autoridades detuvieron a una persona que presuntamente trasladaba el cuerpo, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.