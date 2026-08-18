Jorge “El Duablo Becerril” reporta: Hallan un cuerpo envuelto en bolsas junto a montaña de basura en Tepito
El hallazgo movilizó a las autoridades y derivó en la detención de una persona relacionada con el caso.
Jorge “El Diablo” Becerril reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre envuelto en bolsas junto a un montón de basura en Tepito. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido determinada. De acuerdo con el reporte, las autoridades detuvieron a una persona que presuntamente trasladaba el cuerpo, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.