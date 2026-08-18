Alejandra Carvajal: ¿Qué hacer si tu hijo se pierde en un centro comercial?
Saber cómo actuar durante los primeros minutos puede ser clave ante una situación de este tipo.
Alejandra Carvajal explica qué hacer si un niño se pierde dentro de un centro comercial. Entre las recomendaciones se encuentra describir en voz alta su ropa y características físicas, acudir a accesos y salidas y solicitar el Código Adam, protocolo utilizado para responder ante menores extraviados. También se destaca la importancia de enseñar a los niños medidas básicas para reducir riesgos.