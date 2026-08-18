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¡Carnitas borrachas! La Pura Sabrosura descubre este manjar

La Pura Sabrosura probó un platillo guanajuatense con tacos bien servidos y precios accesibles.

La Pura Sabrosura llegó para probar las famosas carnitas borrachas, un platillo originario de Guanajuato que destaca por sus porciones. Durante la visita, se dio a conocer que el taco cuesta alrededor de 30 pesos, mientras que el kilo alcanza los 350 pesos. Una propuesta para quienes buscan conocer sabores tradicionales y disfrutar de la gastronomía guanajuatense.

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