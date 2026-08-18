¡Carnitas borrachas! La Pura Sabrosura descubre este manjar

La Pura Sabrosura llegó para probar las famosas carnitas borrachas, un platillo originario de Guanajuato que destaca por sus porciones. Durante la visita, se dio a conocer que el taco cuesta alrededor de 30 pesos, mientras que el kilo alcanza los 350 pesos. Una propuesta para quienes buscan conocer sabores tradicionales y disfrutar de la gastronomía guanajuatense.