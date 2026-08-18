Fer Lozada llega a La Granja VIP con una meta clara
La nueva granjera habló sobre su llegada al reality y el reto de competir lejos de su familia.
Fer Lozada llegó a Al Extremo para hablar sobre su incorporación como nuevo granjero de La Granja VIP. El participante aseguró que llega con un fuerte espíritu competitivo y con la intención de darlo todo para ganar la competencia, aunque reconoció que permanecer alejada de su familia podría convertirse en uno de los principales desafíos que tendrá que enfrentar.