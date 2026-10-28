Al Extremo: sabores inesperados, devoción a San Judas Tadeo y polémica en La Granja VIP
Sabores fuera de lo común, muestras de fe y la polémica de La Granja VIP se reúnen en Al Extremo.
En Al Extremo, la curiosidad gastronómica, la fe y el entretenimiento se encuentran en tres historias: La pura sabrosura prueba pastas con frituras y salchicha acompañadas de una bebida a base de leche; Jorge “El Diablo” Becerril reporta la afluencia de feligreses que acuden a San Judas Tadeo; y La Granja VIP vuelve a dar de qué hablar por la nominación de Niurka y su conflicto con Ivonne.