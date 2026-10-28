“Es una chavita muy sociable”; Mayra Rojas revela si su hija planea seguir sus pasos en el mundo del espectáculo

La actriz Mayra Rojas revela si su hija Luciana, a quien adoptó tras el lamentable fallecimiento de Lorena Rojas en 2015, planea seguir sus pasos en el mundo del espectáculo: “Es una chavita muy sociable. Esas cosas todavía no las tenemos muy claras”, señaló. Mayra acudió a la ofrenda de Día de Muertos de Malinche El Musical.