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En Al Extremo hablan de La Granja VIP, de la nominación de Niurka y su conflicto con Ivonne

La nominación de Niurka y su enfrentamiento con Ivonne generan conversación dentro y fuera de La Granja VIP.

Por: Hugo Pantoja

En La Granja VIP, la nominación de Niurka generó comentarios luego de que se mencionara que, debido a una enfermedad, habría dejado de competir para evitar ser nominada. Además, se habló del conflicto entre Ivonne y Niurka, una situación que mantiene la atención sobre las tensiones y estrategias que se viven dentro del reality.

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