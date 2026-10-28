En Al Extremo hablan de La Granja VIP, de la nominación de Niurka y su conflicto con Ivonne
La nominación de Niurka y su enfrentamiento con Ivonne generan conversación dentro y fuera de La Granja VIP.
En La Granja VIP, la nominación de Niurka generó comentarios luego de que se mencionara que, debido a una enfermedad, habría dejado de competir para evitar ser nominada. Además, se habló del conflicto entre Ivonne y Niurka, una situación que mantiene la atención sobre las tensiones y estrategias que se viven dentro del reality.